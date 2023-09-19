росіяни знищили близько 300 тонн гуманітарної допомоги на складі релігійної та благодійної організації "Карітас Спес".

У Львові завершили ліквідацію наслідків російського удару "шахедами".

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, лише за попередніми даними, росіяни знищили близько 300 тонн гуманітарної допомоги на складі релігійної та благодійної організації "Карітас Спес".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рятувальники ДСНС гасили пожежу в складських приміщеннях понад 12 годин. Вогонь розкинувся на понад дев'ять тисяч квадратних метрів.

Фото: Telegram/Максим Козицький

Фото: Telegram/Максим Козицький

Фото: Telegram/Максим Козицький

"На жаль, в результаті влучання одна людина загинула, ще троє отримали поранення", - додав міністр.

Клименко розповів, що до гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС - пожежного робота Magirus.

"Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів. Тож в рази зменшується ризик для життя та здоров'я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж", - зауважив глава МВСУ.

Нагадаємо, під ранок 19 вересня росіяни атакували Львівщину безпілотниками. Атака тривала близько 2,5 годин.

Також окупанти обстріляли з артилерії Херсон. Загинув сержант поліції, було поранено пасажирів тролейбуса.