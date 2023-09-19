Байден заявив, що лише на Росії лежить відповідальність за війну в Україні

Американський президент наголосив, що треба боротися з такими діями Росії нині, щоб "не було таких агресорів завтра".

Лише на Росії лежить відповідальність за війну в Україні.

Про це заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи 19 вересня на 78-ій Генеральній Асамблеї ООН.

За словами Байдена, лише у Росії є "можливість негайно припинити цю війну і лише Росія стоїть на шляху до миру".

Він зазначив, що жодна держава не може відчувати себе захищеною, якщо нині переступить принципи статуту ООН і піде на поступки агресорові.

"Росія вважає, що світ втомиться і дозволить їй жорстоко поводитися з Україною без будь-яких наслідків. Але я вас питаю: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб утихомирити агресора, чи зможе якась держава-член відчувати впевненість у тому, що вона захищена? Якщо Україна програє, то чи буде забезпечена незалежність кожного з вас? І відповідь як я вважаю, тут "ні", - сказав Байден.

Він наголосив, що треба боротися з такими діями Росії нині, щоб "не було таких агресорів завтра".

"Ціна Росії за "мир" - капітуляція України, територія України і діти України", - наголосив президент США.

Нагадаємо, на асамблею прибув Президент України Володимир Зеленський. У нього запланована зустріч із Байденом. Також глава держави має виступити на засіданні.