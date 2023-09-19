Захід закликав Іран скасувати відкликання інспекторів МАГАТЕ

США, Великобританія, Франція та Німеччина закликали Іран скасувати своє рішення щодо відкликання кількох інспекторів МАГАТЕ.

Про це йдеться у спільній заяві країн, опублікованій британським урядом, пише Reuters.

“Іран повинен негайно скасувати ці відкликання інспекторів і повністю співпрацювати з Агентством (Міжнародним агентством з атомної енергії), щоб вони могли надати гарантії того, що ядерна програма Ірану є виключно мирною”, – йдеться в заяві.

“Це відбувається в той час, коли МАГАТЕ має серйозні, давні та невирішені питання, пов'язані з незаявленими ядерними матеріалами та діяльністю в Ірані, які Іран не може вирішити більш як чотири роки”, − зазначають підписанти.

Цей крок Ірану став відповіддю на заклик США та трьох європейських союзників – так званої Е-3 – на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ минулого тижня до Тегерана негайно співпрацювати з МАГАТЕ щодо пояснення слідів урану, виявлених на неофіційних майданчиках.

Відкликання “ядерних інспекторів”дозволено. Держави-члени, як правило, можуть накласти вето на інспекторів, призначених для відвідування їхніх ядерних об'єктів відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та угоди про гарантії кожної країни з агентством, що регулює інспекції.

Однак глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі рішення Тегерану заборонити роботу інспекторів “непропорційним і безпрецедентним одностороннім заходом”.

“Іран продовжує розширювати свою ядерну діяльність. Зараз Тегеран також навмисно перешкоджає нормальному плануванню та роботі Агентства з перевірки та моніторингу. Франція, Німеччина, Великобританія та США продовжуватимуть рішуче підтримувати МАГАТЕ та режим перевірки міжнародних гарантій”, − йдеться у заяві.

Нагадаємо, у травні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для п’яти ядерних бомб. Галлант також застеріг Іран від подальшого збагачення урану до рівня збройового.