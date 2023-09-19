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"Напруга на кордоні посилюється": Латвія закрила один із двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Це пов’язано з великою кількістю випадків незаконного перетину кордону. 

"Напруга на кордоні посилюється": Латвія закрила один із двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
Фото: EPA/UPG

З міркуваннями безпеки у вівторок, 19 вересня, буде закритий прикордонний пункт між Латвією та Білоруссю “Сілене”. 

Таке рішення ухвалив уряд у вівторок, повідомляє Delfi. 

Кабінет міністрів підтримав зміни до розпорядження "Про оголошення посиленого режиму роботи системи охорони державного кордону". Вони мають на меті припинити роботу пункту пропуску «Сілене», встановленого на трасі на державному кордоні з Білоруссю, враховуючи велику кількість випадків незаконного перетину кордону між Латвією та Білоруссю та необхідність передислокації ресурсів.

Рішення про закриття прикордонного переходу “Сілене” набирає чинності з постановою уряду.

В Сілені в середньому щодня в’їжджає та виїжджає 625 осіб, а також в середньому щодня в’їжджає та виїжджає 87 та 85 вантажних транспортних засобів.

Щоб суттєво не вплинути на перевезення вантажів, а також на терміново необхідні поїздки, пов’язані з безперервним виконанням трудових відносин, гуманітарними міркуваннями, обставинами непереборної сили, робота пункту пропуску «Пятерніекі» на кордоні Латвії та Білорусі буде продовжена.

Міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс розповів про ситуацію на кордоні між Латвією та Білоруссю, повідомивши, що минулої доби не допустили до Латвії понад 100 осіб. За словами міністра, бажаючі перетнути кордон все частіше чинять опір прикордонникам поліції.

Закриття прикордонного переходу “Сілене” дозволить Латвії передислокувати 40-50 прикордонників для охорони кордону в іншому місці.

З іншого боку, прем’єр-міністр Евіка Сіліня додала, що напруга на кордоні посилюється, тому, щоб заощадити ресурси, прикордонний пункт “Сілене” закривають і щоб надіслати сигнал Білорусі, що Латвія захищає свій кордон.

Нагадаємо, Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами слідом за Латвією та Литвою. Заборона почала діяти з 10-ї ранку 13 вересня.

Служба безпеки Латвії перевірятиме громадян, які вирішили навчатися в російських вишах. Уряд РФ надав цього року квоту 110 громадянам Латвії на безкоштовне навчання у російських вишах.

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