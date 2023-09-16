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Польський прем'єр анонсував будівництво стіни на кордоні з Кенігсберзькою областю Росії

Паркан подібний до того, що зараз є на кордоні з Білоруссю.

Польський прем'єр анонсував будівництво стіни на кордоні з Кенігсберзькою областю Росії
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польща побудує паркан упродовж усього кордону з Кенігсберзькою областю Росії.

Про це повідомив польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає Radio Olsztyn.

"Ми оголосили, що спочатку почнемо створювати систему периметрії, яка дозволить нам забезпечити електронну безпеку кордону. Але пізніше ми створимо відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а зрештою і упродовж кордону з Кенігсберзькою областю - колишньою областю Калінінграда", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що наразі на кордоні із Росією завершується будівництво електронного бар'єру. 

Польське МВС повідомляло, що всі роботи мають бути завершені у вересні-жовтні. Це дозволить здійснювати повноцінний моніторинг кордону.

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Нагадаємо, цьогоріч у лютому почалося будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. За місяць звели 107 кілометрів загороджень. А в березні стартувало зведення укріплень на кордоні з Білоруссю. 

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