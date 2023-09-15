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За два роки США планують виробляти 100 тисяч снарядів калібру 155-мм

США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

За два роки США планують виробляти 100 тисяч снарядів калібру 155-мм
Фото: ukrmilitary.com/

Сполучені Штати Америки планують значно збільшити виробництво артилерійських снарядів 155-мм калібру. 

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми досягнемо рівня 100 тис. на місяць в 2025 році. Було 14 тис. на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28 тис. на місяць", - повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант. 

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Він наголосив, що такі обсяги раніше вироблялись за десятиліття.

Лаплант підкреслив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

Раніше помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш повідомляв, що США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів. Такі дії пов'язані із необхідністю виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні.

Раніше заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила, що українці використовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально.

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