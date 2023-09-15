За два роки США планують виробляти 100 тисяч снарядів калібру 155-мм

США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

Сполучені Штати Америки планують значно збільшити виробництво артилерійських снарядів 155-мм калібру.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми досягнемо рівня 100 тис. на місяць в 2025 році. Було 14 тис. на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28 тис. на місяць", - повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант.

Він наголосив, що такі обсяги раніше вироблялись за десятиліття.

Лаплант підкреслив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.

Раніше помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш повідомляв, що США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів. Такі дії пов'язані із необхідністю виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні.

Раніше заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила, що українці використовують касетні боєприпаси ефективно та відповідально.