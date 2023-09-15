Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
ГоловнаСвіт

Агентство регулювання енергетики Молдови оштрафувало на майже $2 млн підрозділ російського "Газпрому"

Moldovatransgaz не виконала вимогу про відділення діяльності з транспортування газу від діяльності постачальника

Агентство регулювання енергетики Молдови оштрафувало на майже $2 млн підрозділ російського "Газпрому"
Фото: Moldovatransgaz

15 вересня Національне агентство регулювання енергетики Молдови оштрафувало оператора газотранспортної системи Moldovatransgaz на майже 34 млн леїв ($1,9 млн).

Про це йдеться на сайті молдовського Агентства.

Moldovatransgaz не виконала вимогу про відділення діяльності з транспортування газу від діяльності постачальника. Moldovatransgaz - дочірня фірма "Молдовагазу", яка постачає блакитне паливо до Молдови. До речі, 50% акцій "Молдовагазу" належать російському "Газпрому".

Moldovatransgaz заявила, що буде оскаржувати це рішення державного регулятора.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, торік "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу, якщо "Молдовагаз" не заплатить за поточне постачання. У зв'язку з цим у країні могли оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Згодом "Молдовагаз" перерахувала "Газпрому" понад дев'ять мільйонів доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies