Агентство регулювання енергетики Молдови оштрафувало на майже $2 млн підрозділ російського "Газпрому"

Moldovatransgaz не виконала вимогу про відділення діяльності з транспортування газу від діяльності постачальника

15 вересня Національне агентство регулювання енергетики Молдови оштрафувало оператора газотранспортної системи Moldovatransgaz на майже 34 млн леїв ($1,9 млн).

Про це йдеться на сайті молдовського Агентства.

Moldovatransgaz не виконала вимогу про відділення діяльності з транспортування газу від діяльності постачальника. Moldovatransgaz - дочірня фірма "Молдовагазу", яка постачає блакитне паливо до Молдови. До речі, 50% акцій "Молдовагазу" належать російському "Газпрому".

Moldovatransgaz заявила, що буде оскаржувати це рішення державного регулятора.

Нагадаємо, торік "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу, якщо "Молдовагаз" не заплатить за поточне постачання. У зв'язку з цим у країні могли оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

Згодом "Молдовагаз" перерахувала "Газпрому" понад дев'ять мільйонів доларів.