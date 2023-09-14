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За чотири місяці Нафтогаз викупив на біржі понад 700 млн куб. газу приватних видобувників

Голова НАК "Нафтогаз України" розповів про співпрацю з приватними видобувними компаніями.

За чотири місяці Нафтогаз викупив на біржі понад 700 млн куб. газу приватних видобувників
Фото: interfax.com.ua

Чотири місяці тому відбулася перша зустріч НАК "Нафтогаз України" з представниками приватних видобувних компаній. Сторони домовилися про "дорожню карту" та взяли на себе зобов’язання.

"Ці зобовʼязання грунтувалися, зокрема, і на довірі. І сьогодні я можу сказати, що ця довіра була виправдана", – повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Він додав, що за цей період завдяки взаємній співпраці вдалося заповнити підземні сховища рекордними обʼємами газу, тому країна впевнено входить в опалювальний сезон.

"Ми запустили ринок газу – Українська енергетична біржа запрацювала повноцінно. Правила гри на ринку стали прозорими і паритетними", – зазначив Чернишов.

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За його словами, НАК "Нафтогаз України" викупив на біржі понад 700 млн куб. газу приватних видобувників на суму понад 9 млрд гривень. Це дало змогу приватному бізнесу утримати ліквідність й надалі інвестувати у видобуток вуглеводнів.

"Усі ці кроки створили необхідний буфер довіри між державою та бізнесом.Держава – це партнер, завдання якого створити рівні можливості для всіх. Бізнес – це економічна опора держави", – підсумував він.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що закупівля Нафтогазом газу у приватних видобувників дало їм змогу інвестувати у нові буріння.

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