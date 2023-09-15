У НАТО не бачать військової загрози для Молдови з боку Росії

"Нейтралітет Молдови не означає, що ми байдужі, і нам не потрібно нічого робитим", - зазначив заступник генсека Альянсу.

У НАТО вважають, що наразі військової загрози для Молдови з боку Росії немає.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, який перебуває з офіційним візитом у Кишиневі, передає Укрінформ.

"Я хочу ще раз підтвердити, перебуваючи тут, у Кишиневі, що ми не бачимо військової загрози для Молдови з боку Росії. З тієї простої причини, що Україна робить дуже хорошу роботу за нашої підтримки, тому ризику і немає. Але це не означає, що Росія не починала і не продовжує обговорення застосування інструментів, які в сукупності є гібридною війною проти Молдови. Від застосування енергетичного тиску до кібератак і дезінформації", - заявив Джоане в коментарі TV8.md.

У ході візиту Джоане провів зустрічі з керівництвом Молдови та представниками Міністерства оборони, яких запевнив у повній підтримці Альянсу.

Попри запевнення про те, що країна зараз у безпеці, прем'єр-міністр Дорін Речан заявив, що Молдова не відмовляється від ідеї модернізації національної армії. Оборонні можливості планують увідповіднювати до стандартів НАТО, і в цьому сенсі влада розраховує на сприяння партнерів.

"Нейтралітет Молдови не означає, що ми байдужі, і нам не потрібно нічого робити. Тому ми повинні зосередитися на обороноздатності та інвестувати в армію, щоб наша національна армія відповідала стандартам НАТО і, очевидно, ми зможемо отримати підтримку наших партнерів", - наголосив Речан.

Нагадаємо, раніше Джоане заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується напасти на країну Північноатлантичного Альянсу - Румунію чи будь-яку іншу державу. Це сталося після того, як на територію Румунії потрапили уламки збитих російських безпілотників. Водночас він назвав зрозумілим занепокоєння румунів, які живуть поблизу дунайського кордону з Україною. Джоане повідомив про свій намір відвідати райони повіту Тулча, що розташовані поблизу українських портів, які постійно атакують російські дрони.