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​Пентагон у вересні починає мовну підготовку українських бойових пілотів

У жовтні США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 на авіабазі Морріс.

​Пентагон у вересні починає мовну підготовку українських бойових пілотів
Фото: EPA/UPG

Українські пілоти, а також технічний персонал, які навчатимуться в США керуванню та обслуговуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі у Техасі.

Про це під час брифінгу в Пентагоні повідомила заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх, передає  Укрінформ.

"Ми очікуємо, що мовна підготовка розпочнеться пізніше цього місяця", - зауважила представниця Міноборони США.

Вона зазначила, що поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.

Наприкінці серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер говорив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Аризона.  Перед цим вони мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил також розповів подробиці навчання українців на F-16 у Данії.

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