Ініціативу фінансують, крім Бельгії, Нідерланди і Люксембург.

Бельгія формує для України першу партію з 10 модернізованих бронемашин M113, повідомляє Force Soperations.

До кінця листопада мають відремонтувати й оснастити 40 одиниць M113 - на них встановлять систему озброєння з дистанційним керуванням. Це передбачено умовами контракту, яке компанія John Cockerill Defense уклала з бельгійським Міноборони.

Перші M113 передали наприкінці серпня бельгійській армії, яка відповідальна за організацію відправлення техніки в Україну.

Також Україна висловила потребу у М113, модернізованої під "швидку".

Нагадаємо, уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16. У 2024 році бельгійське Міноборони направить до Данії для підвищення кваліфікації два літаки F-16 – двомісний навчальний літак типу F-16B – а також загін чисельністю близько 50 солдатів, переважно технічний персонал, який забезпечить розгортання F-16.

Також Бельгія передасть в Україну ракети класу "земля-повітря" Sea Sparrow, які викупила у Німеччини.