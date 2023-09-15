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ЄС ввів 10-ий пакет санкцій проти Ірану за порушення прав людини

Обмежувальні заходи торкнулися чотирьох фізичних та шести юридичних осіб. Санкції ввели до річниці вбивства активістки Макси Аміні.

ЄС ввів 10-ий пакет санкцій проти Ірану за порушення прав людини
Фото: president.gov.ua

Євросоюз запровадив десятий пакет санкцій проти Ірану через серйозні порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті Євросоюзу.

Обмежувальні заходи торкнулися чотирьох фізичних та шести юридичних осіб. Санкції ввели до річниці вбивства активістки Макси Аміні.

У переліку - заступник головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Центральному штабі безпеки та командири поліції двох іранських провінцій.

ЄС також вирішив включити до списку декілька в'язниць та одного з їх очільників; а також агентство Tasnim News спільно з Вищою радою з питань кіберпростору.

Санкції тепер застосовуються загалом до 227 фізичних та 43 юридичних осіб з Ірану. Вони включають заморожування активів, заборону на поїздки до Європейського Союзу та заборону на надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до списку. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

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Нагадаємо, нині про введення санкцій проти Ірану оголосили Сполучені Штати Америки.

Торік Єврорада ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини. До переліку додатково внесли 29 офіційних осіб, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок.

У 2022-му поліція моралі затримала Аміні в Тегерані, звинувативши її в порушенні закону, який зобов’язує жінок повністю покривати волосся хусткою. За повідомленнями очевидців, які цитує Управління ООН з прав людини, поліцейські били Аміні головою об автомобіль і палицями. За кілька годин дівчину госпіталізували у стані коми, а через три дні оголосили про її смерть.

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