США ввели санкції проти Ірану перед річницею загибелі правозахисниці Махси Аміні

У перелік потрапили 29 фізичних і юридичних осіб, серед яких - силовики, представники КВІР і ЗМІ.

США ввели нові санкції проти Ірану до річниці загибелі правозахисниці й активістки Махси Аміні.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

В переліку - 29 юридичних і фізичних осіб, серед яких - 18 ключових членів сил безпеки, корпусу вартових ісламської революції і Сил правопорядку, очільник пенітенціарної служби Ірану, три високопосадовці та ще три особи й одна компанія, які причетні до блокування інтернету і цензури, а також три ЗМІ, які контролює іранський режим (Fars News, Tasnim News и Press TV).

Крім того, Держдеп США ввів візові обмеження для 13 іранських чиновників та інших осіб за їхню причетність та участь до затримання чи вбивства мирних протестувальників та обмеження їхнього права на свободу поглядів.

Нагадаємо, торік Європейська Рада ухвалила резолюцію щодо посилення санкцій проти Ірану у зв’язку із порушеннями прав людини. До переліку додатково внесли 29 офіційних осіб Ірану, що були причетними до жорстокого придушення демонстрацій на захист прав іранських жінок.

У 2022-му поліція моралі затримала Аміні в Тегерані, звинувативши її в порушенні закону, який зобов’язує жінок повністю покривати волосся хусткою. За повідомленнями очевидців, які цитує Управління ООН з прав людини, поліцейські били Аміні головою об автомобіль і палицями. За кілька годин дівчину госпіталізували у стані коми, а через три дні оголосили про її смерть.