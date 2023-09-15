Єврокомісія заявила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт агропродукції з України

Наша держава має вжити з 16 вересня ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим відхиленням у сусідніх державах-членах.

Європейська комісія проаналізувала дані, пов'язані із впливом експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції з України на ринок ЄС і вирішила не продовжувати обмежувальні заходи.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, ринкові відхилення у п'яти державах-членах, що межують з Україною, зникли", - йдеться в заяві ЄК.

У Єврокомісії зазначили, що "конструктивний настрій усіх учасників платформи допоміг вирішити конкретні проблеми та забезпечив потік і навіть зростання експорту до третіх країн за межами ЄС".

Наразі сторони дійшли до таких висновків:

обмежувальні заходи закінчуються сьогодні, 15 вересня;

Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи (включаючи, наприклад, систему експортного ліцензування) упродовж 30 днів, щоб уникнути стрибків зерна;

наша держава має вжити з 16 вересня ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим відхиленням у сусідніх державах-членах. Україна представить План дій не пізніше завершення робочого дня у понеділок, 18 вересня.

Європейська комісія та Україна слідкуватимуть за ситуацією через цю платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації.

"Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи з боку України діють та повністю працюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Відповідне рішення ухвалив парламент. Перед цим Угорщина домовилась ще з трьома країнами заборонити імпорт українського зерна після згаданої дати. А польський уряд ухвалив відповідну резолюцію. При цьому прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що направив Єврокомісії ультиматум.

Його український колега Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.