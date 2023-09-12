Польський уряд ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна

Уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту зерна з України після 15 вересня, передає RMF24.

Він закликав Єврокомісію до такого кроку. В іншому випадку Польща самостійно запровадить заборону на національному рівні. Йдеться про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до кінця року.

"Радмін закликає Єврокомісію продовжити заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня 2023 року. В іншому випадку Польща самостійно запровадить таку заборону на національному рівні. Заборона діятиме доти, доки відносини у сільському господарстві питання між Польщею та Україною регулюються... Уряд не згідним із тим, що українське зерно дестабілізує внутрішній аграрний ринок. Ми допомагаємо сусідові, але маємо захистити польських фермерів", - йдеться в документі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що направив ультиматум Європейській комісії з чітким проханням продовжити заборону після 15 вересня.

На сайті польського уряду йдеться, що Польща закликала Єврокомісію "вжити негайних заходів щодо розробки рішень, які забезпечують стабільне та ефективне функціонування місцевих виробників у Польщі та Європейському Союзі".

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив нині, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

Минулого місяця Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступили за продовження заборони імпорту українського зерна до кінця року. Міністри сільського господарства згаданих держав заявили, що водночас підтримують субсидії для України на транзит зерна і хочуть, щоб до списку заборон на імпорт були додані й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі.