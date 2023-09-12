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Польський уряд ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна

Прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що направив Єврокомісії ультиматум.

Польський уряд ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту українського зерна
Фото: Kancelaria Premiera

Уряд Польщі ухвалив резолюцію щодо заборони імпорту зерна з України після 15 вересня, передає RMF24.

Він закликав Єврокомісію до такого кроку. В іншому випадку Польща самостійно запровадить заборону на національному рівні. Йдеться про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до кінця року.

"Радмін закликає Єврокомісію продовжити заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня 2023 року. В іншому випадку Польща самостійно запровадить таку заборону на національному рівні. Заборона діятиме доти, доки відносини у сільському господарстві питання між Польщею та Україною регулюються... Уряд не згідним із тим, що українське зерно дестабілізує внутрішній аграрний ринок. Ми допомагаємо сусідові, але маємо захистити польських фермерів", - йдеться в документі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що направив ультиматум Європейській комісії з чітким проханням продовжити заборону після 15 вересня. 

На сайті польського уряду йдеться, що Польща закликала Єврокомісію "вжити негайних заходів щодо розробки рішень, які забезпечують стабільне та ефективне функціонування місцевих виробників у Польщі та Європейському Союзі".

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Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив нині, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

Минулого місяця Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступили за продовження заборони імпорту українського зерна до кінця року. Міністри сільського господарства згаданих держав заявили, що водночас підтримують субсидії для України на транзит зерна і хочуть, щоб до списку заборон на імпорт були додані й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі.

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