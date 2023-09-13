“Створював загрозу інформаційній безпеці країни”: Молдова видворила російського пропагандиста

Молдова видворила російського пропагандиста – главу “Sputnik Молдова” Віталія Денісова.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

56-річного громадянина Росії вислали з країни на 10 років, оскільки він “втручався у внутрішні справи країни, створюючи загрозу інформаційній безпеці РМ”.

У Генінспектораті міграції повідомили, що Денісова під конвоєм вислали із Молдови 13 вересня.

"Рішення про видворення іноземця ухвалили у зв'язку з його втручанням у внутрішні справи Молдови, що створює загрозу інформаційній безпеці нашої країни", - йдеться у повідомленні міграційної служби.

Там зазначили, що згідно із законом, іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або, ймовірно, має намір провадити діяльність, яка становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

Зазначається, що Sputnik Moldova — молдавська філія агентства новин Sputnik, яка, в свою чергу, входить до державного російського медіахолдингу «Росія сьогодні».

Після початку війни в Україні в Молдові заблокували сайти sputnik.md та gagauznews.md за інформацію, що розпалює ненависть та війну. Після цього Sputnik повідомив, що запустив нові сайти замість заблокованих. Але у березні 2023 року їх заблокували.

Нагадаємо, нещодавно Молдова відмовилася сплачувати Росії уявні борги за газ: "Ми не дозволимо покласти цей обов'язок на плечі громадян".