В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
ГоловнаСвіт

“Створював загрозу інформаційній безпеці країни”: Молдова видворила російського пропагандиста

Росіянин очолював місцеве пропагандистське медіа.

“Створював загрозу інформаційній безпеці країни”: Молдова видворила російського пропагандиста
Фото: igm.gov.md

Молдова видворила російського пропагандиста – главу “Sputnik Молдова” Віталія Денісова.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker. 

56-річного громадянина Росії вислали з країни на 10 років, оскільки він “втручався у внутрішні справи країни, створюючи загрозу інформаційній безпеці РМ”.

У Генінспектораті міграції повідомили, що Денісова під конвоєм вислали із Молдови 13 вересня.

"Рішення про видворення іноземця ухвалили у зв'язку з його втручанням у внутрішні справи Молдови, що створює загрозу інформаційній безпеці нашої країни", - йдеться у повідомленні міграційної служби.

Там зазначили, що згідно із законом, іноземця можуть оголосити небажаним, якщо він здійснював, здійснює або, ймовірно, має намір провадити діяльність, яка становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

Зазначається, що Sputnik Moldova — молдавська філія агентства новин Sputnik, яка, в свою чергу, входить до державного російського медіахолдингу «Росія сьогодні».

Після початку війни в Україні в Молдові заблокували сайти sputnik.md та gagauznews.md за інформацію, що розпалює ненависть та війну. Після цього Sputnik повідомив, що запустив нові сайти замість заблокованих. Але у березні 2023 року їх заблокували. 

Нагадаємо, нещодавно Молдова відмовилася сплачувати Росії уявні борги за газ: "Ми не дозволимо покласти цей обов'язок на плечі громадян".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies