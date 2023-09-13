СБУ затримала на Харківщині депутата-колаборанта, який забезпечував пальним військову техніку РФ

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, після захоплення Куп’янського району посадовець підтримав російських загарбників, за що отримав від них «дозвіл» на торгівлю пальним.

Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове.

За наявними даними, серед «споживачів» паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.

Щоб наповнювати резервуари, фігурант налагодив постачання пального з Росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував «ренту» до бюджету країни-агресора.

Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська фабрикував справи проти українців. Рашисти призначили його “оперуповноваженим відділу карного розшуку”.