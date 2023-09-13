Україна зробила великі кроки на шляху до ЄС, – глава Єврокомісії

"Ми знаємо, що це нелегкий шлях".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна вже зробила великі кроки на шляху до вступу до Євросоюзу. Проте для набуття повноправного членства треба зробити ще багато.

Про це глава Єврокомісії сказала під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту.

"Ми знаємо, що це нелегкий шлях. Вступ до ЄС ґрунтується на заслугах, і комісія завжди відстоюватиме цей принцип. Це потребує наполегливої праці та лідерства. Ми бачимо, які великі кроки зробила Україна з моменту надання їй статусу кандидата", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

When Europe is bold, it gets things done.



And our work is far from over – so let’s stand together.



Let’s deliver today and prepare for tomorrow.



My #SOTEU address ↓ https://t.co/xylh1zY44d — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 13, 2023

На її думку, "Євросоюз функціонуватиме і з більш як 30 державами".

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн також заявила, що майбутнє України, країн Західних Балкан, Молдови та у перспективі – Грузії, пов’язане із членством у Європейському Союзі. За її словами, Євросоюз має знайти відповідь на геополітичні виклики та знайти спосіб підтримати демократичні прагнення цих країн.