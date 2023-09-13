Упродовж минулої доби, 13 вересня, російські окупанти обстрілювали 10 населених пунктів Донецької області, здійснивши 16 вогневих атак. Є вбиті та поранені.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Учора ворог обстрілював міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селище Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка. Руйнувань зазнали 12 житлових будинків.

По Авдіївці росіяни вдарили з "Градів", артилерії й танків. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка, а 71-річну місцеву мешканку було поранено. Група поліції "Білий янгол" надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні. У Водяному внаслідок артудару загинула цивільна людина.

Крім того, зазнала травм людина, яка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району.

Нагадаємо, впродовж понеділка 11 вересня під вогнем росіян перебувало 14 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 8 приватних житлових будинків, 2 ангари, 2 господарські споруди. За добу по області – одна людина загинула.