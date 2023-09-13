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Учора ворог обстріляв 10 населених пунктів Донеччини та вбив трьох людей

Ще троє цивільних отримали поранення. Пошкоджені 12 житлових будинків.

Учора ворог обстріляв 10 населених пунктів Донеччини та вбив трьох людей

Упродовж минулої доби, 13 вересня, російські окупанти обстрілювали 10 населених пунктів Донецької області, здійснивши 16 вогневих атак. Є вбиті та поранені.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Учора ворог обстрілював міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селище Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка. Руйнувань зазнали 12 житлових будинків.

По Авдіївці росіяни вдарили з "Градів", артилерії й танків. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка, а 71-річну місцеву мешканку було поранено. Група поліції "Білий янгол" надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні. У Водяному внаслідок артудару загинула цивільна людина.

Крім того, зазнала травм людина, яка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району.

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Нагадаємо, впродовж понеділка 11 вересня під вогнем росіян перебувало 14 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 8 приватних житлових будинків, 2 ангари, 2 господарські споруди. За добу по області – одна людина загинула.

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