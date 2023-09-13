Головне за ніч та ранок. Середа, 13 вересня

Нічний наліт шахедів на Одещину та Сумщину, 34 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, потужні вибухи в Севастополі.

Цієї ночі російські війська знову атакували південь Одеської області. Били безпілотниками по Ізмаїльському району.

Є влучання, пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Кіпер у Теlegram. Спершу були дані про шістьох постраждалих, згодом їхня кількість зросла до семи.

Шестеро людей поранені у Рені, один в Ізмаїлі. "Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в м. Рені. Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вже вдома", – заявив Кіпер.

За даними одеської влади, атака на область тривала близько 4,5 годин.

Російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та Курська, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 44 “шахедів”. Основний напрямок – південні райони Одеської області, портова інфраструктура регіону.

До відбиття атаки залучили винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. За результатами бойової роботи знищені 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131”.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.

Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Сили оборони ліквідували близько 590 окупантів, 16 танків, 2 засоби ППО та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабної війни по сьогодні втрати армії РФ склали близько 270 350 осіб вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Щонайменше сім вибухів чули сьогодні вночі в Севастополі, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим Реалії". За його словами, від вибухової хвилі тремтіли шибки у вікнах, у небі було спалахи й дим.

Міністерство оборони країни-окупанта вранці заявило, що судноремонтний завод та низку кораблів Чорноморського флоту атакували ракетами і безпілотними катерами. РФ стверджує, що збила сім із 10 ракет, водночас визнала пошкодження двох кораблів.

За даними російських медіа, пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Уранці після атаки командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олешук подякував пілотам за чудову бойову роботу.

"А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде..." – написав він.

Поставлений окупантами так званий голова Севастополя Развожаєв заявляв, що місту нібито завдали ракетного удару і що його нібито відбили. Він сказав, що пожежа була "не на цивільному обʼєкті".

Рух Кримським мостом вчергове перекривали.

О 3:53, за словами кореспондента, було чути ще вибух, а в соцмережах повідомили про пожежу на судноремонтному заводі. За даними "Крим.Реалії", там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.

Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини.

Вибухи на обʼєктах окупантів у Криму лунають фактично щотижня. Про попередні вибухи повідомляли 9 вересня – тоді їх чули в районі Старого Криму, де в росіян був полігон із боєприпасами.

Під час незаконних російських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області 3 дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені.

Джерела lb.ua повідомили, що атаку дронів влаштувала СБУ.

Окупанти звозили бюлетені сюди впродовж 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка). Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

"Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі", – розповіли співрозмовники.

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