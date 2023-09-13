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Уночі сили ППО знищили 32 "Шахеди", якими ворог атакував Одещину та Сумщину

Усього росіяни випустили 44 ударні дрони з трьох напрямків. 

Уночі сили ППО знищили 32 "Шахеди", якими ворог атакував Одещину та Сумщину
Фото: скрин відео

Цієї ночі російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та Курська.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, усього зафіксовано пуски 44 “Шахедів”. Основний напрямок – південні райони Одеської області, портова інфраструктура регіону.

До відбиття атаки була залучена винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. За результатами бойової роботи знищені 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131”.

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Нагадаємо, вночі 13 вересня російські війська атакували південь Одеської області. Били безпілотниками по Ізмаїльському району. Є влучання, пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Троє людей у важкому стані, троє – у стані середньої важкості.

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