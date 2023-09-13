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Представник Папи Римського їде до Китаю для перемовин про війну в Україні

Кардинал Маттео Дзуппі зустрінеться зі спецпредставником КНР у справах Євразії.

Представник Папи Римського їде до Китаю для перемовин про війну в Україні
Голова Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі
Фото: Офіс президента

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі відвідає Китай для переговорів щодо війни в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Речник міністерства підтвердив, що зі Дзуппі зустрінеться спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Вчора у Ватикані повідомили, що кардинал перебуватиме в Китаї з середи по п’ятницю “у рамках дипломатичного поштовху зі сприяння миру в Україні”.

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Раніше Зуппі вже відвідував Берлін у межах прагнень сприяти миру в Україні. Він говорив, що для цього мають бути залучені всі ключові гравці, і додав, що українці повинні бути здатними визначити власний шлях до миру. За його словами, мир вимагає зусиль кожного, але "він ніколи не може бути кимось нав’язаний; це має бути мир, обраний українцями з гарантіями, відданістю та зусиллями кожного".

Нагадаємо, Папа Франциск визнав, що його коментар щодо "великої матінки Росії" був помилковим. Понтифік натомість заявив, що не треба скасовувати російську культуру через "політичні проблеми".

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