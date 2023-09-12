Німеччина продовжує імпортувати нафту з Росії через Індію, – Spiegel

Обсяг імпорту нафтопродуктів з Індії до Німеччини за рік зріс у 12 разів.

Незважаючи на оголошену мету відмовитись від російських енергоносіїв, Німеччина продовжує закуповувати великі обсяги російської нафти в Індії, повідомляє DW із посиланням на журнал Spiegel.

Обсяг імпорту нафтопродуктів з Індії до Німеччини за рік зріс у 12 разів. З січня до липня 2023 року ФРН імпортувала сировини на 451 млн євро проти 37 млн євро роком раніше. Це 2,4% всього імпорту нафтопродуктів до Німеччини за цей період, пише Spiegel з посиланням на дані Федерального статистичного відомства.

У самому відомстві наголошують: Німеччина імпортує газойль, який використовується для виробництва дизельного палива та мазуту. Індія, у свою чергу, імпортує з Росії сиру нафту, вона є основною сировиною для виробництва газойлю.

Нагадаємо, у серпні Financial Times повідомило, що росіяни знайшли спосіб обійти санкційне обмеження ціни на продаж нафти до Індії. Додаткові стягнення разом з комісійними, отриманими від транспортування нафти на суднах, пов'язаних з РФ, могли принести Москві 1,2 мільярди доларів за квартал.

Раніше Bloomberg повідомив, що у липні Росія заробила $15 мільярдів від експорту нафти. Це максимум із початку 2023 року, але все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.