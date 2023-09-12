У Козачій Лопані на Харківщині росіяни обстріляли підрозділ ДСНС

У Козачій Лопані на Харківщині росіяни вкотре обстріляли підрозділ ДСНС.
Про це повідомляє пресслжуба рятувальників.
Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.
В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту.
Постраждалих серед рятувальників немає.
Також пошкоджено приватний автотранспорт.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів, 8 танків і 17 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.