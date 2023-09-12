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У Козачій Лопані на Харківщині росіяни обстріляли підрозділ ДСНС

На щастя, рятувальники не постраждали.

У Козачій Лопані на Харківщині росіяни обстріляли підрозділ ДСНС
Фото: ДСНС

У Козачій Лопані на Харківщині росіяни вкотре обстріляли підрозділ ДСНС.

Про це повідомляє пресслжуба рятувальників. 

Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині. Під удар потрапив підрозділ ДСНС.

В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. 

Постраждалих серед рятувальників немає. 

Також пошкоджено приватний автотранспорт.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів, 8 танків і 17 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.

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