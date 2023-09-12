​“Найдовший у світі марафон” об’єднає людей з усього світу у підтримці українських героїв

Стартувала реєстрація на благодійний забіг заради підтримки тих, хто понад 9 років захищає, рятує, лікує і наближає перемогу України. Кожен учасник зможе пробігти дистанцію за героя та присвятити йому свою медаль. Замість реєстраційних внесків для участі в забігу організатори пропонують зробити донат на збір «Запакуй небо ― прокачай ППО» від Нової пошти та фонду «Повернись живим».

«Найдовший у світі марафон» дасть змогу кожному учаснику подякувати герою або героям, вказавши їхні імена на стартовому номері та пробігши дистанцію в Києві або будь-якій точці планети. Мета Нової пошти ― нагадати світовій аудиторії про силу українців та підтримати всіх, хто відстоює свободу України кожного дня з 2014 року, ― так довго, як не триває жоден спортивний забіг у світі.

Щоб приєднатися до «Найдовшого у світі марафону», необхідно:

зареєструватися на сайті worldslongestmarathon.org;

зробити внесок на збір Нової пошти та фонду «Повернись живим» для підсилення протиповітряної оборони України;

отримати стартовий номер, на якому вказати імʼя того, кому присвячуєте свій забіг;

29 жовтня пробігти дистанцію в Києві або в будь-якій точці планети;

опублікувати фото або відео в соцмережах з хештегом #worldslongestmarathon і позначити сторінку @worldslongestmarathon.

«Ми порівнюємо шлях України до перемоги з марафоном, адже марафон ― це дистанція, що вимагає витривалості, стійкості й сили. Саме це демонструють наші військові, лікарі, рятувальники, волонтери — усі витривалі марафонці, які не зупиняються ні на мить заради кожного з нас, — говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти, учасниця та організаторка марафонів. — Ми знаємо, наскільки героям важлива підтримка, і «Найдовший у світі марафон» ― це спосіб об'єднати людей з усього світу для подяки та підтримки тих, хто наближає перемогу України».

Учасниками кампанії «Найдовшого у світі марафону» стали військові Сухопутних військ ЗСУ Андрій та Надія, військовослужбовець «Ліон», який відновлюється після поранення у Національному реабілітаційному центрі «Незламні», старша медична сестра відділення анестезіології НДСЛ «Охматдит» Ольга Демидова та працівники Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» ― ветеран російсько-української війни Андрій Нагорний та воєнний кореспондент Максим Лиманський.

«Боротьба за свободу України — це однозначно марафон, а не спринт. Я зрозумів це ще у 2015 році під час служби, — говорить Андрій Нагорний. — Зараз протистояння ворогу продовжується, тому потреба підтримувати Сили оборони тільки зростає. Єдиний спосіб подякувати всім, хто наближає перемогу, — не бути байдужими, памʼятати про їхню роботу й підтримувати донатами».

Кожен, хто зареєструється на забіг, отримає стартовий номер із фактом про війну в Україні й місцем для присвяти, а також листівки зі світлинами Костянтина та Влади Ліберових — українських фотографів, чиї роботи з місць бойових дій увійшли до рейтингу Top 100 Photos of 2022 by Time та регулярно публікуються у світових ЗМІ, серед яких Washington Post, CNN та інші.

Учасники також отримають медаль: одна її сторона присвячена всім, хто, ризикуючи власним життям, наближає перемогу України, а друга сторона динамічна та візуалізує рух марафонця, який, як і Україна, ніколи не зупиняється. Візуальний концепт медалі розробив український дизайнер зі світовим імʼям Юрко Гуцуляк.

Кількість стартових наборів обмежена: їх отримають перші 10 000 учасників. Нова пошта власним коштом доставить набір по Україні та світу, а учасники, які бігтимуть дистанцію у Києві, отримають набір за день до забігу на локації «Найдовшого у світі марафону» ― на ВДНГ.