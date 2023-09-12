​​В Україні судитимуть ексспівробітника СБУ, який здійснював кібератаки на державні органи за завданням ФСБ РФ

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на співробітника ФСБ Росії, який працював із хакерським угрупованням Armagedon для здійснення кібератак на українські ресурси.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. Чоловіка звинувачують у державній зраді.

Звинувачений – колишній співробітник СБУ, який після окупації Криму в 2014 році зрадив присязі й залишився служити в Сімферополі у лавах ФСБ РФ. Відтоді він допомагав російській спецслужбі вести підривну діяльність проти України. Зокрема, – взаємодіяв з хакерами з Armagedon, які здійснили понад 5 000 кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури.

"За наявною інформацією, Armagedon – це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно «працював» по Україні. Цей «напрям роботи» координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року кіберфахівці СБУ встановили хакерів Armagedon. Ними виявилися офіцери "кримської" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації. Тоді СБУ оголосила підозри восьми членам Armagedon, до суду було направлено обвинувальні акти стосовно 4-х хакерів.

У 2022 році набрало чинності рішення РНБО про введення санкцій строком на пʼять років стосовно восьми учасників цього угруповання.