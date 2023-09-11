Серед затриманих - співробітник Ізмаїльського морпорту і чиновник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Служба безпеки України ліквідувала в Одеській області ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.

Як ідеться на сайті спецслужби, співробітник Ізмаїльського морпорту і чиновник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства продавали ухилянтам "посвідчення моряка".

"За гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів. Для цього фігуранти «допомагали» своїм клієнтам «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації. Вартість таких «послуг» становила від 700 до 1,2 тис. американських доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта", - розповіли в СБУ.

Корупціонери заробили на схемі майже два мільйони гривень в еквіваленті. Затримали зловмисників "на гарячому".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Чиновники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому правоохоронці викрили на корупції посадовців Одеського морського порту. Зловмисники оформляли необхідні документи морякам, які хотіли уникнути мобілізації. За схемою лише за лютий-травень 2022 року було видано понад 100 посвідчень.

Днями Служба безпеки викрила у Львівській, Черкаській та Сумській областях нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.