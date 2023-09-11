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Чиновницю Дніпровської РДА Києва, яка закуповувала овочерізки для укриттів, відсторонили від посади

Її також відправили під нічний домашній арешт.

Чиновницю Дніпровської РДА Києва, яка закуповувала овочерізки для укриттів, відсторонили від посади
Фото: Прокуратура Києва

Голосіївський районний суд Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА, підозрюваній у розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Суд задовольнив обидва клопотання і застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив її від посади на такий саме строк.

Крім того, на неї покладено низку процесуальних обов’язків, а саме - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого; повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника; здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для укриттів. Сума збитків становить близько 460 тис. грн. Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України. 

Раніше в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти". Пізніше також стало відомо, що Дніпровська РДА також замовила 306 барабанів за 890 000 гривень, однак Дніпровська РДА достроково розірвала цей договір, і кошти з бюджету міста та держави витрачені не були.

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