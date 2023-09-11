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СБУ затримала нацгвардійця, який готував ворожі удари по ТЕЦ Києва

Зрадник співпрацював з ФСБ РФ.

СБУ затримала нацгвардійця, який готував ворожі удари по ТЕЦ Києва

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.

Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ворожу спецслужбу.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з ФСБ від 100 до 1 тис. доларів. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації. За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, СБУ за "гарячими слідами" затримала російську інформаторку, яка коригувала ворожі удари по Сумах 7 вересня. Їй загрожує довічне ув'язнення.

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