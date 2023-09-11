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Чехія може продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року

Відповідну правку уряд обговорюватиме у середу.

Чехія може продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Чехії може продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Водночас для переселенців, які вирішать  повернутися до України, буде призначена допомога.

Про це пише iDNES.cz.

Відповідна поправка до “lex Ukraine” буде обговорюватися урядом у середу, 13 вересня. 

У разі ухвалення відповідного рішення, Міністерство внутрішніх справ сприятиме добровільному поверненню іноземців додому. Йдеться про відшкодування певних витрат, пов'язаних з поверненням, як правило, на територію України. Уряд також встановить максимальний розмір фінансової допомоги для сприяння добровільному поверненню.

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Біженці, які рятуються від розв'язаної РФ війни, зможуть звернутися за такою допомогою лише один раз. Зробити це вони зможуть не пізніше, ніж за три місяці до закінчення права на перебування завдяки тимчасовому захисту, тобто практично до кінця наступного року. Якщо ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії пізніше, вони повинні будуть спочатку повернути половину допомоги, наданої для повернення на батьківщину.

Підтримка добровільного повернення є загальною частиною вирішення багатьох ситуацій, коли люди у великій кількості опиняються на території інших країн з метою захисту життя і здоров'я.

“Навіть якщо ситуація в Україні не є задовільною і ми не можемо очікувати швидкого завершення війни, доречно запропонувати допомогу людям, які все ще зацікавлені у поверненні. Чинні правила добровільного повернення, передбачені Законом про перебування іноземців та Законом про тимчасовий захист, не є задовільними. Тому буде створена окрема спеціальна програма для допомоги у поверненні”, – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв'ю iDNES.cz.

За його словами, окрема програма ще не створена. У ній будуть встановлені точні параметри допомоги по поверненню, а уряд ухвалить рішення про її активацію.

Нагадаємо, з 1 липня для українців у Чехії змінився порядок надання допомоги та безплатного житла. Були скасовані окремі виплати для шукачів притулку, натомість стала діяти лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.

 

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