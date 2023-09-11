Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
ГоловнаСуспільствоВійна

​Три людини постраждали від російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині

Окупанти вдарили з "Граду"і важкої артилерії.

​Три людини постраждали від російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Троє осіб постраждали унаслідок від російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загарбники били з "Граду" і важкої артилерії.

"Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Він додав, що внаслідок атаки потрощені магазин, приватне та харчове підприємства, також зачепило навчальний заклад. Крім того, понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди й авто.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, днями під обстріл потрапив Нікопольський район - тут росіяни скинули вибухівку, зокрема, з дрона. Напередодні окупанти атакували два райони області. Обійшлося без потерпілих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies