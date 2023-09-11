Троє осіб постраждали унаслідок від російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загарбники били з "Граду" і важкої артилерії.

"Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Він додав, що внаслідок атаки потрощені магазин, приватне та харчове підприємства, також зачепило навчальний заклад. Крім того, понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди й авто.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, днями під обстріл потрапив Нікопольський район - тут росіяни скинули вибухівку, зокрема, з дрона. Напередодні окупанти атакували два райони області. Обійшлося без потерпілих.