Нагадаємо, вранці 9 вересня окупанти обстріляли з артилерії село Костобобрів Семенівської територіальної громади Чернігівської області. Внаслідок обстрілу отримав важке поранення 68-річний місцевий житель. Пошкоджені господарські будівлі на території господарства потерпілого.

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа двоповерхового житлового будинку. Інформація про потерпілих не надходила.

Про це повідомляє у Telegram ОК "Північ".

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies