Цієї ночі російські військові атакували двома безпілотниками село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.
Про це повідомляє у Telegram ОК "Північ".
Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа двоповерхового житлового будинку. Інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, вранці 9 вересня окупанти обстріляли з артилерії село Костобобрів Семенівської територіальної громади Чернігівської області. Внаслідок обстрілу отримав важке поранення 68-річний місцевий житель. Пошкоджені господарські будівлі на території господарства потерпілого.