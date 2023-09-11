Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували безпілотниками село на Чернігівщині

Загорівся двоповерховий будинок.

Окупанти атакували безпілотниками село на Чернігівщині
Фото: ОК "Північ"

Цієї ночі російські військові атакували двома безпілотниками село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

Про це повідомляє у Telegram ОК "Північ".

Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа двоповерхового житлового будинку. Інформація про потерпілих не надходила.

Фото: ОК "Північ"

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, вранці 9 вересня окупанти обстріляли з артилерії село Костобобрів Семенівської територіальної громади Чернігівської області. Внаслідок обстрілу отримав важке поранення 68-річний місцевий житель. Пошкоджені господарські будівлі на території господарства потерпілого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies