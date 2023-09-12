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Ще один міністр грецького уряду пішов з посади – через коментар про смерть пасажира парому

36-річний Антоніс Каріотис намагався сісти на пором Blue Horizon, що готувався до відплиття. Член екіпажу зіштовхнув його з навантажувальної рампи у воду.

Ще один міністр грецького уряду пішов з посади – через коментар про смерть пасажира парому
Мілтіадіс Варвіціотіс
Фото: ekathimerini.com

Міністр судноплавства та острівної політики Мілтіадіс Варвіціотіс оголосив про свою відставку через коментар про смерть чоловіка, якого минулого тижня насильно зіштовхнули з порома.

Про це пише ekathimerini.com.

Інцидент викликав гнів у всій країні. 36-річний Антоніс Каріотис намагався сісти на пором Blue Horizon, що готувався до відплиття. Член екіпажу зіштовхнув його з навантажувальної рампи у воду. Людину не намагалися врятувати, а судно продовжувало свій шлях, поки йому не наказали повернутися.

Варвіціотіс висловив “шок, жах та скорботу” з приводу смерті чоловіка. Але в окремому виступі на телебаченні сказав: “Сьогодні є люди, які оплакують несправедливо загиблих; але сім'ї тих, хто пішов заробляти гроші і тепер звинувачується у вбивстві, теж сумують”.

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Заява викликала обурення людей, які заявили, що міністр прирівняв члена екіпажу до жертви. Варвіціотіс спробував пояснити, що його слова не так зрозуміли, перепросив, але критика не вщухла.

Відставка Варвіціотиса стала другою для уряду Міцотакіса менше ніж за два місяці після того, як Нотіс Мітаракіс пішов з посади міністра захисту громадян через відпочинок на яхті біля острова Патмос під час смертоносних лісових пожеж у країні

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