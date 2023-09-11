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Британія передала Україні обладнання для безпеки морів і підтримки судноплавства на 1,6 млн фунтів

Серед допомоги - два однопроменеві ехолоти і дві системи багатопроменевих ехолотів.

Британія передала Україні обладнання для безпеки морів і підтримки судноплавства на 1,6 млн фунтів

Гідрографічне управління Великобританії (підрозділ Міністерства оборони), подарувало Держгідрографії України обладнання на суму 1,6 мільйона фунтів стерлінгів для забезпечення безпеки морів і підтримки комерційного судноплавство в умовах російських атак.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Серед наданої допомоги - два однопроменеві ехолоти і дві системи багатопроменевих ехолотів, які можна використовувати для проведення гідрографічних досліджень

Під час таких досліджень збирають точні дані про морські дно і середовище. Потім дані можна обробляти та використовувати для створення та підтримки морських карт і навігаційної інформації для забезпечення більш безпечної навігації в цьому районі.

Судна, які прямують через українські територіальні води, можуть використовувати цю інформацію для планування безпечного маршруту, зокрема, через гуманітарний зерновий коридор.

Також українській Держгідрографії запропонували навчання на спеціалізованих курсах, яке допоможе розвинути необхідні навички для ефективного використання подарованого обладнання.

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Нагадаємо, раніше Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. Такий крок може призвести до того, що росіянам буде складніше страхувати свої судна. 

Торік через незаконне закриття морського району для проведення бойових навчань РФ у морській економічній зоні України за дорученням Мінінфраструктури Держгідрографія почала проводити позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в північно-західній частині Чорного моря. 

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