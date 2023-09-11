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ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України, - заява

Політичне керівництво РФ та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії.

ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України, - заява
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз рішуче засуджує проведення Росією нелегітимних виборів на окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, розміщеній на сайті Представництва ЄС в Україні.

"Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій, що були засуджені в Резолюції ГА ООН, прийнятій 12 жовтня 2022 року. Це є ще одним явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Боррель.

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Він зазначив, що ЄС не визнає і не визнаватиме ані проведення цих так званих "виборів", ані їхні результати. А політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії.

Боррель наголосив, що "голосування" відбувалося в умовах примусової та незаконної видачі паспортів РФ, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій.

"ЄС високо цінує мужність мешканців України, які виступили проти фіктивного голосування та продовжують опиратися російській окупації. Євросоюз залишається твердо відданим підтримці України та її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Росія має негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

Європейський Союз продовжує закликати Росію дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань щодо прав людини та основних свобод і скасувати репресивне законодавство.

Нагадаємо, 8-10 вересня в Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України відбулися так звани "регіональні та місцеві вибори". Напередодні Сили Оборони закликали жителів  ігнорувати фейкові вибори окупантів.

9 вересня в Новій Каховці українське підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони “бюлетенів” та “виборчих дільниць” під час псевдовиборів.

Про те, як і для чого Росія проводить "вибори" на оккупованих територіях, читайте в матеріалі LB.ua "Театр абсурду".

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