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Лідер Північної Кореї поїхав на бронепоїзді до Путіна у Владивосток

Вони говоритимуть про постачання зброї для військової машини Кремля.

Лідер Північної Кореї поїхав на бронепоїзді до Путіна у Владивосток
Фото: ndtv.com

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Росії на бронепоїзді напередодні очікуваних переговорів із президентом Володимиром Путіним у Владивостоці. Про це пише Bloomberg з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

На зустрічі, як очікується, говоритимуть про постачання зброї для військової машини Кремля.

Газета Dong-A Ilbo повідомила, що поїзд має перетнути кордон у вівторок рано.

Північна Корея та Росія мають залізничне сполучення на кордоні, і звідти приблизно 150 кілометрів до Владивостока. Ця поїздка стане першою поїздкою Кіма за межі Корейського півострова після того, як він востаннє зустрічався з Путіним чотири роки тому в цьому місті. 

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Кім Чен Ин зустрінеться з Путіним під час щорічного Східного економічного форуму, який розпочався в неділю та триватиме до середи.

Раніше російський лідер заявив, що прагне побудувати міцніші зв’язки з Північною Кореєю “на всіх фронтах”. 

Протягом останніх місяців США звинувачували Північну Корею в постачанні боєприпасів для допомоги Путіну у війні в Україні, Москва та Пхеньян заперечували це. Пхеньян має артилерійські снаряди та ракети, які Москва може використовувати в озброєнні радянських часів.

Нагадаємо, США застерегли лідера КНДР Кім Чен Ина, що його країна матиме наслідки в разі постачання Росії зброї для використання проти України. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Вашингтону відомо, що переговори про зброю між Москвою і Пхеньяном активно просуваються.

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