НАТО навесні проведе найбільші спільні військові навчання з часів холодної війни

Військовий блок НАТО готує свої найбільші спільні військові навчання з часів холодної війни. Про це пише Financial Times.

Навчання Steadfast Defender відбудуться навесні 2024 року, зібравши понад 40 000 військовослужбовців. Альянс відпрацьовуватиме сценарій відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.

“Навчання Steadfast Defender є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до військового альянсу, викликаного вторгненням в Україну”, − зазначає британська газета.

У межах навчань відбудуться від 500 до 700 повітряних бойових вильотів, у них візьмуть участь понад 50 кораблів та близько 41 000 військовослужбовців. Військові моделюватимуть потенційні маневри проти коаліції на чолі з Росією, яка отримала навчальну назву “Оккасус”.

Навчання є передовими з погляду технічних можливостей: вони використовують реальні географічні дані для створення реалістичніших сценаріїв для військ.

Швеція, чия заявка на вступ до НАТО ще не ратифікована Туреччиною та Угорщиною, також долучиться, відтак загальна кількість учасників навчань досягне 32.

Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії у лютому та березні і є частиною нової стратегії навчання, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великі навчання щороку замість одного. НАТО також навчатиметься протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив у червні минулого року, що альянс збільшить кількість сил високої готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч. Таким чином блок у майбутньому надаватиме перевагу важкому військовому потенціалу на відміну від легких та мобільних сил, розгорнутих на Балканах та Афганістані. Після цієї заяви лідери НАТО на саміті у литовській столиці Вільнюсі в липні домовилися про нові плани регіональної оборони та створення так званих багатонаціональних Союзних сил реагування, здатних швидко реагувати на погрози.