Про це повідомив під час саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сук Йоль

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнну відбудову.

Про це повідомив під час саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, передає агентство Yonhap.

За його словами, Південна Корея надасть початкові $300 млн 2024 року як гуманітарну допомогу, а решту $2 млрд - як довгострокову допомогу - кредити під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у відбудові України", - заявив Юн Сок Йоль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея збільшила допомогу Україні на наступний рік у 8 разів.