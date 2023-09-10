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Південна Корея передасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення

Про це повідомив під час саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сук Йоль

Південна Корея передасть Україні $2,3 млрд на післявоєнне відновлення
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Південна Корея надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнну відбудову.

Про це повідомив під час саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, передає агентство Yonhap.

За його словами, Південна Корея надасть початкові $300 млн 2024 року як гуманітарну допомогу, а решту $2 млрд - як довгострокову допомогу - кредити під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у відбудові України", - заявив Юн Сок Йоль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея збільшила допомогу Україні на наступний рік у 8 разів.

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