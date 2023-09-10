Польські прикордонники повідомили про напад людей у "білоруській формі" і в масках

На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

На польських прикордонників напала група невідомих з-за білоруського кордону.

Про це повідомила прикордонна служба Польщі, передає "Радіо Свобода".

Зазначаєтсья, що вечері 9 вересня група з семи людей, одягнених у маски та "білоруську форму", закидала прикордонників камінням.

У нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, у тому числі дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.

Державний прикордонник комітет Білорусі не коментував це повідомлення.

Днями державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляв, що напередодні парламентських виборів польська влада очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.

Нагадаємо, польські прикордонники вже повідомляли про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

Раніше стало відомо, що Польща направляє на кордон з Білоруссю додатковий військовий контингент чисельністю понад тисячу військовослужбовців і майже 200 одиниць техніки. А влада Білорусі обмежила можливість своїм громадянам відвідувати ліси у 90 районах на кордоні з Україною та Польщею.

До речі, починаючи від літа 2021 року, Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський Союз. Тоді білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім Латвію і Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада того ж року, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до п'яти тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускали, а повернутися в Білорусь їм не давали силовики. Тоді табір у супроводі білоруських служб прийшов на польський КПП.