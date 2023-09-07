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Генштаб ЗС Польщі: Захід повинен більше допомагати України у війні, щоб не дати росіянам часу на відновлення

Глава відомства зазначив, що це війна за ресурси, а росіяни мають інші стандарти щодо втрат, ніж західні країни. Крім того, Росія корумпує цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає.

Генштаб ЗС Польщі: Захід повинен більше допомагати України у війні, щоб не дати росіянам часу на відновлення
Ілюстративне фото: Залужний та Анджейчак
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Глава Генштабу Збройних Сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак заявив, що Захід повинен більше допомагати України у війні, щоб не дати росіянам часу на відновлення. 

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

“На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми”, - сказав Анджейчак.

Він зазначив, що Україна не може собі дозволити довгу війну.

“Вам не вистачить людей, щоб її вести, а потім відбудовувати Україну. Ми це повністю усвідомлюємо… Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту”, - зауважив генерал.

Нагадаємо, нещодавно Польща закликала збільшити на €20 млрд Європейський фонд миру для підтримки української армії. Польський постпред при ЄС висловився за роботу над новими санкціями проти РФ і Білорусі.

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