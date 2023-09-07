У воєнній розвідці США оцінили в 40-50% ймовірність прориву до кінця року решти ліній оборони росіян на півдні

Однак директор аналітики припускає, що й без прориву Україна матиме хороші шанси на наступ у 2024, якщо продовжить отримувати боєприпаси та зможе утримати відвойовані позиції.

Директор аналітики Воєнного розвідувального агентства США (America’s Defence Intelligence Agency – DIA) Трент Мол вважає "значними" успіхи України в наступі на півдні. На його погляд, це дає ЗСУ "реалістичну можливість" з ймовірністю у 40-50% прорвати решту ліній оборони окупантів до кінця 2023.

У розмові з The Economist він зазначив, що водночас обмеженість у боєприпасах та погіршення погоди зроблять подальший прорив "дуже складним". Однак навіть без прориву цього року DIA досить упевнена, що якщо Україні вдасться розширити наступ довкола Роботиного, утримати позиції та продовжити отримувати боєприпаси, то вона матиме хороші можливості для нового просування в 2024.

Журналісти повідомили, що американські посадовці конфіденційно критикували українських командувачів за рішення розгорнути досвідчені підрозділи на сході, біля Бахмута, а не на основному напрямку наступу на півдні. Мол щодо цього менш критичний, але він підкреслює майбутні можливі складнощі в наступі через осінні погодні умови та вичерпання артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, 3 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Тарнавський заявив, що Силам оборони вдалося прорвати першу лінію оборони на Запорізькому напрямку. Друга лінія оборони росіян є слабшою, стверджує він. Тарнавський підрахував, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% кожної лінії другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили просунуться.

Ще в червні британське медіа Telegraph з посиланням на супутникові знімки описували три лінії оборони окупантів. Журналісти припускають, що спершу росіяни розгорнули мінні поля, за ними – невеликі вогневі позиції, вириті в землі та призначені для одного-двох солдатів, потім – "зуби дракона", потім – протитанкові пастки, потім – траншеї з особовим складом, а за ними – артилерійські позиції.

Сили оборони підкреслюють, що просування уповільнюється через величезні мінні поля. А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що наступ – це не шоу, за кожен сантиметр української землі доводиться важко боротися.