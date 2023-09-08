Росіяни протягом доби били по Чернігівській, Одеській, Миколаївській та ще семи областях, – ОВА

У Чернігівській області за добу було девʼять обстрілів (87 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпаса із безпілотника. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили три обстріли по Сумській та Середино-Будській громадах. Зафіксовано 14 вибухів. Сьогодні вранці внаслідок удару, завданого по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та вісім транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками перебували дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н). Пожежу ліквідовано. Роботи тривають. Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. Краснопільська громада: пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач, ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж, дитячий садок та приміщення продовольчого магазину. Шалигинська громада: пошкоджено домогосподарство. Миропільська громада: пошкоджено вежу мобільного оператора.

У Дніпропетровській вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді. Бив з важкої артилерії. Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає. Вчора Нікопольський район потерпав від артилерійських обстрілів, вдень тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз – по Марганецькій громаді. Осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно. Загорівся приватний будинок. Загалом пошкоджені вісім осель місцевих, пʼять господарських споруд та авто, понівечені дві лінії електропередач. Надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа. Її швидко загасили.

У Миколаївській вчора ворог завдавав ударів ПТКР (протитанкова керована ракета) по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.Також вчора ввечері артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території населених пунктів Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

У Луганській рашисти декілька разів марно атакували в напрямку Новоєгорівки. Авіацію ворог застосував поблизу Білогорівки та західніше Діброви. Артилерію – по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 149 обстрілів (543 снаряди).

У Харківській минулої ночі ворог обстріляв Кучерівку, пошкоджено приватний будинок. Також ворог обстріляв Петропавлівку. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Гранева. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве. На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка. Внаслідок удару ворожого дрону по приватному будинку у Граневі отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років. В районі населеного пункту Мосьпанове на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані. Між Барвінковим та Червоним під час роботи в полі трактор наїхав на вибуховий пристрій, зазнав поранення 42-річний тракторист. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. За добу по області: пʼятеро поранених.

У Запорізькій зранку військовослужбовці рф здійснили ракетний удар по Запоріжжю – поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби. За минулу добу зафіксовано 93 ворожі обстріли по 29 містах та селах. Окупант вдарив ракетами по Широкому та Трудовому, обстріляв з РСЗВ Червоне, здійснив шість БпЛА-атак по Комишувасі, Новодарівці, Малинівці, Чарівному й Кам'янському, а також поцілив шістьма авіаснарядами по Оріхову та Роботиному. 78 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Левадного, Темирівки, Білогір'я, Степногірська, П'ятихаток, Приморського, Степового, Плавнів та інших населених пунктів на лінії вогню. Внаслідок ракетного удару по Приморському загинула 54-річна жінка. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій під вогнем рашистів – 11 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Курдюмівка, Щербинівка, Іванівське, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Шахтарське. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, адмінбудівля, ЛЕП, відділення поліції №1 Покровського РУП. На Донеччині за добу: шестеро поранених.

В Одеській вночі противник атакував групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 20 “шахедів” у напрямку Одещини. Знищено 16 “Shahed-136/131” у межах Одеської та Миколаївської областей.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 62 обстріли (281 снарядів), з них по Херсону – три артилерійських обстріли (сім снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Вчора ворог атакував Одрадокамʼянку. Постраждали троє місцевих жителів. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер. Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років. Зараз вони у лікарні. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, два – дістали поранення.

Нагадаємо, учора відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав семи ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.