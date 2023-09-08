ГУР продовжує спілкування з ще кількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця"

Українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив у ефірі телемарафону. Він сказав, що деталі є таємницею, але подібне спілкування йшло з кількома особами, і воно продовжується.

"Те, що сталося, просто додасть впевненості людям, які ще вагаються", – сказав він.

Буданов додав, що російське керівництво засмучене успішністю операції України. Росіяни намагаються запобігти іншим подібним операціям.

"ФСБ почала ще більш активно працювати", – зазначив Буданов, додавши, що нічого хорошого це їм не дасть.

Нагадаємо, що в серпні після пів року підготовки російський пілот вертольота Мі-8 перегнав його в Україну. На борту із ним було ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.

Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив.

Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам він отримав обіцяну грошову винагороду і думає над тим, щоб залишитись в Україні. Докладно про спецоперацію читайте в матеріалі LB.ua "Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ «Синиці»".