НАБУ повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку
НАБУ повідомило про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам Приватбанку
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції, загинув поліцейський, понад 40 поранених (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції, загинув поліцейський, понад 40 поранених (оновлено)
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР продовжує спілкування з ще кількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця"

Буданов сказав, що російське керівництво засмутилося. 

Українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця"

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив у ефірі телемарафону. Він сказав, що деталі є таємницею, але подібне спілкування йшло з кількома особами, і воно продовжується.

"Те, що сталося, просто додасть впевненості людям, які ще вагаються", – сказав він. 

Буданов додав, що російське керівництво засмучене успішністю операції України. Росіяни намагаються запобігти іншим подібним операціям.

"ФСБ почала ще більш активно працювати", – зазначив Буданов, додавши, що нічого хорошого це їм не дасть. 

Нагадаємо, що в серпні після пів року підготовки російський пілот вертольота Мі-8 перегнав його в Україну. На борту із ним було ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.

Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив. 

Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам він отримав обіцяну грошову винагороду і думає над тим, щоб залишитись в Україні. Докладно про спецоперацію читайте в матеріалі LB.ua "Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ «Синиці»".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies