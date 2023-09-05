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Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону

Росіянин додав, що вертольоти не просто викрав, а "офіційно перегнав із точки А в точку Б", оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки".

Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Фото: УП

Пілот російського вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, що за домовленістю з українською розвідкою здався Україні, вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони злякалися, стали поводитися агресивно на після приземлення побігли в бік кордону. Про це цей пілот розповів на пресконференції, пише УП.

Кузьмінов стверджує, що членів екіпажу не було при собі зброї. Опір йому ніхто не міг чинити, тому що в штурмана не було навичок пілотування.

"Я хлопців заспокоював, я сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля їх мені не відома, але, як випливає зі ЗМІ, то, можливо, що їх ліквідували", – сказав він.

Росіянин додав, що вертольоти не просто викрав, а "офіційно перегнав із точки А в точку Б", оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки".

За його словами, о 16:30 він злетів з аеродрому в Курську і попрямував до Харківської області. Далі в районі Шебекіного він летів на гранично малій висоті. При безпосередньому перетині кордону по ньому почали вести вогонь.

"Хто його почав вести, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. Далі приблизно 20 км я відлетів, виконав посадку в зазначеному місці", − розповів пілот.  

Росіянин стверджує, що виконував завдання окупаційної російської армії, але нібито лише транспортування військових і вантажу, а не бомбардування. 

Він додав, що первинна інформація про можливість здатися з гелікоптером надійшла від співробітників поліції, потім в операцію включилося ГУР.

Пілоту, за його словами, пообіцяли передбачені спеціальним законом виплати, нові документи і безпеку для нього та родичів.

Гелікоптер зараз перебуває у складі авіаційного підрозділу ГУР.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем приземлився на території України та здався у полон Силам оборони. Спецоперація щодо цього тривала шість місяців. На борту гелікоптера були запчастини для винищувачів. Україна отримала не лише сам борт, а й деталі, які він перевозив. 

Родину пілота заздалегідь вивезли із Росії. Сам він отримав два варіанти подальшого життя, але схиляється до того, щоб залишитись в Україні, розповідав керівник ГУР Кирило Буданов. 

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