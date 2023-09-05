Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна розраховує на розмову Зеленського та Ердогана найближчими днями, – посол

Президенти мають обговорити результати переговорів у Сочі.

Україна розраховує на розмову Зеленського та Ердогана найближчими днями, – посол
Фото: ОПУ

Україна розраховує на те, що найближчими днями відбудеться контакт президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

Про це заявив в ефірі телемарафону посол України в Туреччині Василь Боднар.

"У нас перед зустріччю Ердогана і Путіна відбулися дуже плідні переговори. Досить широкомасштабно обговорено проблемні питання, які існували по зерновій ініціативі. Позицію української сторони Туреччина прекрасно знає. Що саме мав на увазі президент Ердоган (кажучи, що Україні слід пом’якшити підхід щодо зернової угоди – ред.) ми дізнаємося найближчими днями, оскільки ми розраховуємо на контакт між президентами Зеленським і Ердоганом щодо наслідків зустрічі в Сочі", – сказав Бондар.

Він припустив, що мова йде про бажання виробити нові підходи до функціонування зернового коридору, які мали б врахувати позицію російської сторони.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

"Для нас є чіткою лінією те, що послаблення санкцій щодо країни-агресора – це шлях в нікуди, шлях до продовження війни. Ми це чітко довели до відома нашим партнерам, в тому числі Туреччині. В нас позиція зрозуміла – ми виступаємо за відновлення зернової угоди, але є й альтернативні шляхи. Це той напрямок, в якому ми можемо працювати з нашими партнерами", – додав посол.

Василь Боднар зауважив, що, скоріш за все, триватимуть подальші переговори щодо того, як ООН чи Туреччина будуть формувати нові пропозиції з урахуванням нинішніх реалій.

Нагадаємо, Туреччина і ООН запропонували помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди.

Вчора президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів із президентом РФ Путіним заявив, що незабаром стане можливим відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies