Україна розраховує на розмову Зеленського та Ердогана найближчими днями, – посол

Україна розраховує на те, що найближчими днями відбудеться контакт президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

Про це заявив в ефірі телемарафону посол України в Туреччині Василь Боднар.

"У нас перед зустріччю Ердогана і Путіна відбулися дуже плідні переговори. Досить широкомасштабно обговорено проблемні питання, які існували по зерновій ініціативі. Позицію української сторони Туреччина прекрасно знає. Що саме мав на увазі президент Ердоган (кажучи, що Україні слід пом’якшити підхід щодо зернової угоди – ред.) ми дізнаємося найближчими днями, оскільки ми розраховуємо на контакт між президентами Зеленським і Ердоганом щодо наслідків зустрічі в Сочі", – сказав Бондар.

Він припустив, що мова йде про бажання виробити нові підходи до функціонування зернового коридору, які мали б врахувати позицію російської сторони.

"Для нас є чіткою лінією те, що послаблення санкцій щодо країни-агресора – це шлях в нікуди, шлях до продовження війни. Ми це чітко довели до відома нашим партнерам, в тому числі Туреччині. В нас позиція зрозуміла – ми виступаємо за відновлення зернової угоди, але є й альтернативні шляхи. Це той напрямок, в якому ми можемо працювати з нашими партнерами", – додав посол.

Василь Боднар зауважив, що, скоріш за все, триватимуть подальші переговори щодо того, як ООН чи Туреччина будуть формувати нові пропозиції з урахуванням нинішніх реалій.

Нагадаємо, Туреччина і ООН запропонували помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди.

Вчора президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів із президентом РФ Путіним заявив, що незабаром стане можливим відновити Чорноморську зернову ініціативу.