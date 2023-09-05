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СБУ проводить понад 20 обшуків у різних областях України щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури

Зокрема, у в.о. мера Чернігова. 

У вівторок, 5 вересня, СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить слідчі дії у декількох областях. 

Вони стосуються розслідування зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури. Про це в пресслужбі СБУ повідомили у відповіді на запит LB.ua.

"Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків", – йдеться у повідомленні. 

В СБУ наголосили, що заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Вранці про обшуки в себе вдома заявив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Стосовно його заступника ведеться слідство щодо розкрадання коштів на закупівлі генератора для ТЕЦ, пошкодженої обстрілами росіян. 

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