Головне за ніч та ранок. Вівторок, 5 вересня

У вівторок, 5 вересня, СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводить слідчі дії у декількох областях.

Вони стосуються розслідування зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури. Про це в пресслужбі СБУ повідомили у відповіді на запит LB.ua.

"Співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків", – йдеться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Вранці про обшуки в себе вдома заявив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Стосовно його заступника ведеться слідство щодо розкрадання коштів на закупівлі генератора для ТЕЦ, пошкодженої обстрілами росіян.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 29 бойових зіткнень.

Противник упродовж доби завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація сил оборони упродовж доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 вересня - в нашій новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Наші оборонці мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. На Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби, 4 вересня, Сили оборони знищили близько 560 окупантів. З початку повномасштабної війни ворог втратив вбитими близько 265 680 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

На окупованій території Луганщини підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював так звану митницю та є фінансистом ватажка терористів "ЛНР" Леоніда Пасічника. Джерела LB.ua підтверджують, що чергова "бавовна" – результат роботи СБУ.

Його підірвали у власному помешканні. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Афанасьєвський "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. Щодо нього вжиті персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.

Росія заявила про нову атаку безпілотників та визнала руйнування в Істринському районі, де від збиття апарату пошкоджено "побутовий обʼєкт".

Московський мер Собянін сказав, що у ніч на 5 вересня безпілотники нібито збили в Калузькій, Тверській областях та в Істринському районі. Всі вони, згідно з його заявою, летіли на російську столицю.

У Тверській області безпілотники збили біля села Завидово, де розташовано резиденцію президента РФ.

В московський аеропортах традиційно впровадили план "ковер" – затримали всі рейси, а це близько 50.

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