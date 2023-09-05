За минулу добу, 4 вересня, росіяни завдали 15 ударів по цивільному населенню Донецької області. Армія ворога била з артилерії та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, селище Курдюмівка, села Веселе, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Предтечине, Тихонівка, Шахтарське, Шевченко. Руйнувань зазнали 5 цивільних об’єктів: 2 житлових будинки, церква, автомобіль, електромережі.

Армія РФ обстріляла з "Градів" Тихонівку. Зруйновано два приватні будинки та лінії електропередач. Попередньо люди не постраждали. В Олександро-Шультиному російські снаряди пошкодили Свято-Георгіївський храм. Унаслідок ворожих артилерійських обстрілів травмовано цивільних осіб у Торецьку та Авдіївці.

Нагадаємо, протягом доби 3 вересня російська армія атакувала 8 населених пунктів Донецької області. Окупанти застосували РСЗВ "Град", артилерію, міномети, танки. Пошкоджені 9 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.