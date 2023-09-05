Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожа армія обстріляла за добу 10 населених пунктів Донеччини, пошкоджений храм

Поранення дістали двоє людей.

Ворожа армія обстріляла за добу 10 населених пунктів Донеччини, пошкоджений храм
Фото: Поліція Донеччини

За минулу добу, 4 вересня, росіяни завдали 15 ударів по цивільному населенню Донецької області. Армія ворога била з артилерії та РСЗВ "Град".

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, селище Курдюмівка, села Веселе, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Предтечине, Тихонівка, Шахтарське, Шевченко. Руйнувань зазнали 5 цивільних об’єктів: 2 житлових будинки, церква, автомобіль, електромережі.

Армія РФ обстріляла з "Градів" Тихонівку. Зруйновано два приватні будинки та лінії електропередач. Попередньо люди не постраждали. В Олександро-Шультиному російські снаряди пошкодили Свято-Георгіївський храм. Унаслідок ворожих артилерійських обстрілів травмовано цивільних осіб у Торецьку та Авдіївці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, протягом доби 3 вересня російська армія атакувала 8 населених пунктів Донецької області. Окупанти застосували РСЗВ "Град", артилерію, міномети, танки. Пошкоджені 9 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies