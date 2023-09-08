Блінкен обіцяє санкції та візові обмеження причетним до фейкових "виборів" на окупованих територіях України

США можуть впровадити санкції проти осіб, причетних до фейкових "виборів", влаштованих окупантами на тимчасово захоплених територіях України. Штати ніколи не визнають зазіхань на суверенну українську територію, заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

У заяві на сайті Держдепу йдеться, що ці "вибори", так само як і всі інші фіктивні "референдуми" та "волевиявлення" із заздалегідь визначеним результатом на тимчасово захопленій території України, покликані посилити незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Блінкен підкреслив, що "це не що інше, як пропагандистська вправа".

"Дії Росії демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в якості так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням", – сказав він.

Нагадаємо, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Росіяни хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України. Сили оборони України закликали уникати буль-якої участі в цьому фарсі.