Росіяни влучили у транспортне підприємство на Дніпропетровщині

Цієї ночі ворог вдарив з важкої артилерії по Покровській сільській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно. Усюди минулося без обстрілів.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни тричі вдарили з артилерії по Нікополю, і один раз – по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік.