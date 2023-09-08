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Росіяни влучили у транспортне підприємство на Дніпропетровщині

Постраждалих немає.

Росіяни влучили у транспортне підприємство на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Цієї ночі ворог вдарив з важкої артилерії по Покровській сільській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. 

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно. Усюди минулося без обстрілів.

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Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни тричі вдарили з артилерії по Нікополю, і один раз – по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали 52-річна жінка та 57-річний чоловік.

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